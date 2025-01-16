رئيس الوزراء: انتحار الطلاب بسبب الثانوية العامة سنويًا يؤلمني

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تطوير منظومة التعليم وخاصة نظام الثانوية العامة بما يخفف الأعباء النفسية والعصبية عن الطلاب.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: من أكثر الأمور التي تؤلمني كمسؤول وأب أن نسمع كل عام عن حالات انتحار بين الطلاب أو تعرض بعضهم لانهيارات عصبية بسبب إخفاقهم في امتحانات الثانوية العامة"، مشددًا على أهمية تطوير النظام التعليمي بما يمنح الطلاب فرصًا أخرى لتحسين تقييماتهم على غرار النظم الدولية المطبقة في العديد من الدول.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك اعتراضات ظهرت حول المسمى الجديد "البكالوريا" وبعض المواد الدراسية، موضحًا أن الدولة تحترم نتائج الحوار المجتمعي وستأخذ بعين الاعتبار كافة الآراء لضمان تطبيق نظام يتوافق مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

واختتم "مدبولي" تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من النظام الجديد هو تخفيف الأعباء النفسية عن الطلاب والأسر المصرية، مشددًا على أن الدولة تسعى لتجنب أن يتحول هذا النظام إلى كابوس يرهق الطلاب في مرحلة حاسمة من حياتهم.

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