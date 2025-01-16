مدبولي: زدنا 27 مليون نسمة منذ 2011.. وعلى المواطن أن يدرك حجم الإنجازات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية ودعم مصر الكامل لها، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال زيارته الأكاديمية العسكرية الأسبوع الماضي، حيث تحدث عن التحديات التي واجهتها الدولة في العقد الأخير وكيف تعاملت معها.

وأوضح أن الرئيس أكد على أهمية تنفيذ المشروعات القومية التي تشمل جميع القطاعات في الدولة، مشيرًا إلى أن عملية التنمية والتطوير لم تقتصر على قطاع واحد بل شملت كل القطاعات الحيوية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن التنمية لم تقتصر على المناطق الكبيرة فقط، بل شملت أيضًا القرى والمناطق النائية، مؤكدًا: في زياراتنا للمناطق التي لم يشملها التطوير، نجد أن المواطنين يطالبون بسرعة تنفيذ مشروعات التنمية في تلك المناطق.

وأضاف: الرئيس السيسي أشار إلى أن عدد سكان مصر زاد بأكثر من 27 مليون نسمة منذ عام 2011، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات والتحديات التي تواجهها الدولة.

وتابع "مدبولي": الدولة المصرية تكافح لتلبية هذه الاحتياجات في ظل ظروف غير طبيعية، وكانت الرسائل واضحة بأن المواطن المصري يجب أن يدرك حجم ما يتم إنشاؤه في مصر اليوم رغم التحديات الكبيرة.

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