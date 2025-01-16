رئيس الوزراء: الصادرات السلعية اقتربت من 41 مليار دولار

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيمة الصادرات السلعية لمصر تقترب من 41 مليار دولار، مقارنة بتحقيق 35 مليار دولار في العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس مدى أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأوضح "مدبولي" أن تحقيق هذا الرقم يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس الجهود المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل باستمرار على دعم وتنمية القطاعات ذات الأولوية لتحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة عائدات الصادرات.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة استمرار العمل على تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات السلعية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد.

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