أول تعليق من مدبولي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة جهد طويل وشاق قامت به كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عام من الوساطات بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: نأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار حلًا دائمًا للأزمة الإنسانية التي يعاني منها أشقاؤنا في غزة".

وأكد مدبولي، نجاح الدبلوماسية المصرية في جهود الوساطة المستمرة على مدار الفترة الماضية، مشددا على أن هذه الجهود أسفرت عن الوصول إلى الاتفاق الذي يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل.

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