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"الوطنية للصحافة" تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش خلال ديسمبر 2024

04:07 م الخميس 16 يناير 2025

الهيئة الوطنية للصحافة

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كتب- عمرو صالح:

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 ديسمبر 2024.

وبحسب بيان الهيئة، الخميس، من المقرر أن تبدأ صرف المكافأة سالفة الذكر يوم الاثنين المقبل 20 يناير 2025، وسيتم تحويلها للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وأشار البيان، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والمحالين للمعاش.

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الهيئة الوطنية للصحافة المعاش عبد الصادق الشوربجي
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