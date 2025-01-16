طلب إحاطة لوزيرة التضامن بشأن مطالبات تأمينات إضافية بأثر رجعي على العمالة التطوعية

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض، بشأن مطالبات التأمينات الاجتماعية الإضافية بأثر رجعي على العمالة التطوعية والنبطشيات وخدمات المبيت والعطلات الرسمية في المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن.

وأشارت النائبة إلى أن المؤسسات الاجتماعية تعتمد بشكل أساسي على التبرعات، وأن التأمينات الاجتماعية يتم خصمها فقط من الموظفين الدائمين.

وأوضحت: بالنسبة للعمالة التطوعية والمتبرعين بوقتهم لخدمة الأطفال، لا يتم احتساب التأمينات على أموال التبرعات التي تُصرف كدعم للمواصلات وغيرها، وهي خارج إطار أوقات العمل الرسمية.

وطالبت بحساب التأمينات الاجتماعية على الموظفين الدائمين فقط، وعدم احتساب التأمينات على المبالغ المتعلقة بالمتطوعين أو التبرعات.

الإجراءات المقترحة

- مناقشة الموضوع في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بحضور وزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.

- إجراء مناقشة فورية في اللجنة المعنية لمعالجة هذا الموضوع الهام والوقوف على أثره على العمالة التطوعية في المؤسسات الاجتماعية.

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