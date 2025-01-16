ميناء دمياط يستقبل وفد شركة دمياط أليانس المشغل لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1

كتب- محمد نصار:



استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفدًا رفيع المستوى من شركة دمياط أليانس، المشغل للمشروع.



الوفد ضم ممثلين من تحالف شركات يوروجيت (ألمانيا)، كونتشيب (إيطاليا)، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد.

وتبحث الزيارة استمرار التنسيق بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط أليانس فيما يتعلق بأعمال البنية الفوقية للمحطة، ومراجعة الجداول الزمنية لاستكمال أعمال وصول الأوناش والتجهيزات الأخرى داخل المحطة.

محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

- تُعد من أهم المشروعات الكبرى في الميناء.

- طاقة تداول المحطة تصل إلى حوالي 3.5 مليون حاوية مكافئة.

- الأرصفة تمتد إلى حوالي 1970 مترًا بعمق 18 مترًا.

- المحطة تتضمن ساحة خلفية بمساحة مليون متر مربع.

وتهدف الوزارة من خلال المشروع إلى جذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار في الموانئ المصرية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي.

المعدات والتقنيات الحديثة

- أوناش رصيف عملاقة: وصلت 5 أوناش من أصل 12 ونشًا، وهي من أحدث الأوناش في العالم بقدرة رفع تصل إلى 75 طنًا، مع القدرة على الوصول إلى ارتفاع 57.5 متر، مما يسمح بالتعامل مع السفن العملاقة، كما أنها مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة وحساسات وكاميرات لضمان سلامة العمليات

- أوناش ساحة كهربائية (RTG): وصلت 20 ونش ساحة كهربائي من أصل 40.

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