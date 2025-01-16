تنبيهات مهمة من "الكهرباء" لتفادي الحوادث وإصابات العمل

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بمنظومة السلامة والصحة المهنية لتفادي الحوادث وإصابات العمل بالشبكة والحفاظ على أرواح العاملين خشية تعرضهم لأي مخاطر.

يأتي ذلك نظرًا لوقوع بعض الحوادث والإصابات أثناء العمل على مهمات الشبكة الكهربائية عند العمل على خلايا الجهد المتوسط.

وتضمنت الإجراءات، ضرورة تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية كاملة قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة والاختبارات، والالتزام باتخاذ عدد من الإجراءات، وتشمل:

- عدم إصدار أكثر من أمر شغل في وقت واحد لإحكام الرقابة الجيدة على العاملين أثناء تنفيذ الأعمال.

- يجب على المسئول عن العمل تلقين العاملين وتوضيح الأعمال المطلوبة وتحديد الأجزاء المجاورة تحت الجهد قبل بدء العمل.