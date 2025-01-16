وزير العمل يستقبل وفد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، يضم رؤساء اتحادات عمالية من تسع دول عربية: لبنان، العراق، الكويت، البحرين، السعودية، الأردن، السودان، ليبيا، وجيبوتي، بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل.

رحّب وزير العمل، بالوفد النقابي العربي، مؤكدًا أن العمال العرب شركاء في التنمية مع الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال، ضمن ثلاثية العمل المتمثلة في هذه الأطراف الثلاثة.

وشدد "جبران"، على أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الوحدة، والتماسك، والعمل العربي المشترك، مع ضرورة توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وزيادة الإنتاج، وتدريبهم على أنماط العمل الجديدة، مشيرًا أشار إلى حرص مصر ودعمها لهذه الوحدة لمواجهة التحديات المختلفة.

وأكد الوزير، على جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمال، وإشراكهم في بناء "الجمهورية الجديدة"، التي تشهد نهضة صناعية واقتصادية، إلى جانب مشروعات وطنية عملاقة تُسهم في التنمية وتوفير فرص العمل.

من جانبهم، أعربت الوفود العمالية العربية عن تقديرها للدور المصري في تحقيق التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة العربية، وجهودها الريادية في مختلف الملفات.

وأشاد الوفود بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الذي يمثل رمزًا للوحدة والتماسك النقابي العربي، ويدعم العمال العرب في مطالبهم المشروعة وبيئة العمل اللائقة.

وأشار الوفد إلى ما تشهده مصر من مشروعات وطنية عملاقة، تعزز مفهوم العمل والإنتاج في الجمهورية الجديدة.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عقد اجتماعًا طارئًا بالقاهرة، أمس الأربعاء، واختار عبدالمنعم الجمل رئيسًا للمجلس المركزي، وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون العديد من الملفات التنظيمية والقضايا المتعلقة بعالم العمل والعمال.

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