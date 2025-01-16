قوافل بيطرية لفحص وعلاج الخيول والإبل بنزلة السمان في الجيزة

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كتب - محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري لفحص وعلاج الخيول والإبل بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم.

تأتي هذه القافلة ضمن البرنامج الوطني "معًا لحماية الخيول والإبل"، بالتعاون بين وزارات الزراعة والسياحة والآثار، لدعم الحيوانات المستخدمة في خدمة الأفواج السياحية بالمناطق الأثرية.

نتائج القافلة البيطرية

إجمالي الحيوانات المعالجة: 1720 خيلًا وجملًا.

علاج أمراض شائعة:

342 خيلًا من نزلات البرد والنزلات الشعبية.

117 خيلًا من التهابات المفاصل والعرج.

320 جملًا ضد الطفيليات.

243 خيلًا وجملًا من أمراض سوء التغذية والضعف العام.

علاج الأمراض الباطنية: 257 حالة.

تجريع ضد الطفيليات الداخلية والديدان: 400 رأس.

رش ضد الطفيليات الخارجية: 500 رأس.

إجراء جراحات بسيطة للحافر والجروح: 36 حالة.

برامج توعية وإرشاد

نظمت القافلة ندوات إرشادية للمربين، ركزت على:

التعريف بأهم أمراض الخيول والإبل.

تقديم نصائح للرعاية الصحية السليمة.

تدريب المربين على كيفية التعامل الصحيح مع الحيوانات.

توجيهات المحافظ

وجه محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري إلى:

الاستمرار في تنظيم القوافل البيطرية بشكل دوري في جميع المواقع الأثرية بالمحافظة.

تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

توفير عيادات متنقلة للكشف والعلاج بالمناطق الأثرية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على حماية الخيول والإبل، وتعزيز الرعاية الصحية للحيوانات المستخدمة في القطاع السياحي، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية.

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