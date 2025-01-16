فرص عمل بالداخل والخارج برواتب تصل لـ 60 ألف جنيه شهريًا.. رابط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تلقي الوزارة فرص عمل جديدة من شركة Lykomitros اليونانية، التي تحتاج إلى 48 عاملًا في مجالات متنوعة.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص جاءت عبر الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للمصريين بالخارج.

التخصصات المطلوبة في الشركة اليونانية

10 عمال لحام.

10 فنيين لتركيب الهياكل المعدنية الفولاذية.

4 مشغلي ماكينات Voortmanv250 وEsab Flame.

20 عاملًا في مجال تركيب الهياكل المعدنية.

4 مصممين للهياكل والمنشآت المعدنية.

وأشار الوزير إلى أن الفئة العمرية المطلوبة تتراوح بين 20 و50 عامًا، وتقدم الشركة عقود عمل لمدة سنتين براتب يومي يبلغ 37 يورو، أي ما يعادل 1147 يورو شهريًا (نحو 60 ألف جنيه مصري)، وتوفر الشركة سكنًا خاصًا، تذاكر سفر إلى اليونان، وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن باب التقديم مفتوح حتى الإثنين المقبل عبر البريد الإلكتروني:

Labour@Labour.gov.eg

وحددت الأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

شهادة قياس مهارة أو خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص المطلوب.

شهادة برنامج AutoCAD لمصممي الهياكل المعدنية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية مرفقة مع المستندات.

وأوضحت أن الشركة ستجري اختبارات مباشرة مع المتقدمين بعد انتهاء فترة التقديم.

إطلاق نشرة توظيف بـ1855 فرصة عمل محلية

في نفس السياق، أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية، معلنة عن 1855 فرصة عمل جديدة في 66 شركة بالقطاع الخاص في 8 محافظات، تشمل تخصصات متنوعة وتستهدف أيضًا دمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظات الوظائف المتاحة

القاهرة

القليوبية

الشرقية

الغربية

بورسعيد

أسيوط

سوهاج

البحر الأحمر

التخصصات المطلوبة

تشمل فرص العمل المتاحة العديد من التخصصات:

أخصائي تسويق

أخصائي موارد بشرية

مهندسو كهرباء بجميع التخصصات

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء

محاسبون

مديرو صيانة

مشرفو إنتاج

فنيون بجميع التخصصات

سائقون (رخص أولى، ثانية، ثالثة)

مندوبو مبيعات

أفراد أمن

عمال إنتاج ونظافة

مهن فندقية ومطاعم

فرص لذوي القدرات الخاصة

أوضحت الوزارة أن النشرة تضمنت وظائف مخصصة لـذوي الهمم برواتب مجزية، لتحقيق نسبة الـ5% من إجمالي العمالة.

طرق التقديم على الوظائف المحلية

التقديم متاح حتى نهاية يناير 2025 من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة في مدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

الموقع الرسمي لوزارة العمل.

أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالنشرة.

أكثر من 1800 فرصة عمل متاحة برواتب مجزية والتقديم حتى هذا الموعد- التخصصات

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