أكثر من 1800 فرصة عمل متاحة برواتب مجزية والتقديم حتى هذا الموعد- التخصصات وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم الخميس نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

1855 فرصة عمل متاحة

أعلنت وزارة العمل، عن أنها تلقت طلبات من 66 شركة قطاع خاص في 8 محافظات توفر 1855 وظيفة متاحة حاليًا في تخصصات متنوعة، تشمل وظائف لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد وفقًا للمقابلة، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص مستمر خلال شهر يناير 2025 من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وجاءت فرص العمل المتاحة في محافظات: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، والبحر الأحمر.

تخصصات فرص العمل المتاحة

تشمل التخصصات المطلوبة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسي كهرباء بجميع التخصصات، مشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، مدير صيانة، محاسبين، مشرف تنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعين، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسي ميكانيكا، إنتاج وجودة، أعمال إدارية، سائقين (رخص أولى وثانية وثالثة)، مندوبين مبيعات، مراقبي جودة، فنيين بجميع التخصصات، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم، وعمال إنتاج ونظافة.

وأشار إلى أن النشرة تتضمن مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، برواتب مجزية، لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالي العمالة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل.

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