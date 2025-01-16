"فيضانات غير مسبوقة"..خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء بالسودان

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن وجود ارتباك كبير في تشغيل سد جبل أولياء بالسودان، بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية في 22 ديسمبر الماضي فتح عدد كبير من بوابات السد.

وأوضح "شراقي"، في بوست عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء تزامن مع زيادة غير متوقعة في الإيرادات المائية القادمة من بحيرة فيكتوريا، مما تسبب في حدوث فيضانات شمال السد في غير موعدها المعتاد في أغسطس وسبتمبر.

وأشار إلى أن القتال الدائر في منطقة السد منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليه في سبتمبر 2023 أدى إلى مقتل عدد من المهندسين ونزوح آخرين، مما تسبب في غلق البوابات لفترة طويلة.

وتابع: هذا الوضع أدى إلى غمر مساحات زراعية وسكنية واسعة جنوب السد، وتضرر آلاف السكان رغم نزوح العديد منهم هربًا من الحرب.

وأوضح "شراقي"، أن سد جبل أولياء، الذي أنشأته مصر عام 1937 على النيل الأبيض جنوب الخرطوم، يهدف لتخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه، وفقًا لاتفاقية إنشاء خزان سنار عام 1927، وظل تحت إدارة مصر حتى 1977، بعد تشغيل السد العالي.

اقرأ أيضًا:

بيان مشترك لمصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بأكتوبر

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: رياح وأمطار بهذه المناطق

هدية مصر للعالم.. أبرز المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم - صور