"برلمانية الوفد": اتفاقية الهدنة أنهت أكبر أزمة.. وستكتب تاريخًا جديدًا للمنطقة

كتب- نشأت علي:

أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن اتفاقية الهدنة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، تاريخية وستكتب تاريخًا جديدًا للمنطقة، كما أنهت أكبر معاناة في التاريخ بعدما حصدت آلة الحرب الإسرائيلية آلاف الأرواح البريئة من الفلسطينيين العزل.

وقال رئيس برلمانية الوفد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذه الحرب بينت للجميع من رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية من أول يوم واستمرت كحائط صد مدافعًا عن القضية الفلسطينية، مطالبة بإنهاء الحرب وتسهيل دخول المساعدات.

وأضاف: على رأس هؤلاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصقور المخابرات المصرية، الذين أدوا دورًا كبيرًا في هذه الاتفاقية التي أنقذت الملايين.

وأشار طارق عبد العزيز، إلى أن الدور المصري محوري ومهم جدًا وتاريخي منذ أكثر من 75 عامًا ومازالت مصر هي قلب العروبة النابض، موضحًا أن جهود الدول التي رعت هذه الاتفاقية مقدرة، ومستمرة حتى آخر يوم في الاتفاق بإتمام انسحاب إسرائيل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر حاضرة وبقوة في كل الفاعليات وستعمل مع الشركاء على إعادة إعمار غزة.

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