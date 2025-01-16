"جنوب الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في قطاعات الشركة المختلفة.

وشملت التخصصات المطلوبة في الوظائف المعلن عنها، من جانب الشركة، ما يلي:

- رئيس قطاع كبار المشتركين والمصالح الحكومية.

- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والتجاري.

- مدير عام الإدارة للأعمال المدنية.

- مدير عام الاتصالات.



اقرأ أيضًا:

بيان مشترك لمصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بأكتوبر

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: رياح وأمطار بهذه المناطق

هدية مصر للعالم.. أبرز المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم - صور