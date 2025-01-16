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"جنوب الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة

12:39 م الخميس 16 يناير 2025

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة في قطاعات الشركة المختلفة.

وشملت التخصصات المطلوبة في الوظائف المعلن عنها، من جانب الشركة، ما يلي:

- رئيس قطاع كبار المشتركين والمصالح الحكومية.
- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والتجاري.
- مدير عام الإدارة للأعمال المدنية.
- مدير عام الاتصالات.
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