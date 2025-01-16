جوائز وحوافز مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تنطلق يوم الأحد الـ 26 من يناير الجاري، امتحانات التصفية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن 2025، لطلاب المعاهد على جميع مستوى الجمهورية.

واعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد التصفية النهائية لمسابقة الأزهر الشريف للعام 1446هـ -2025 لجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

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وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، بإجمالي جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه.

وينشر "مصراوي" جوائز وحوافز مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن على النحو التالي:

- المتفوقين في المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم وتجويده طبقًا للمسابقات المعتمدة.

أولا.. مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم:

- المركز الأول 24.

- المركز الثاني 20.

- المركز الثالث 16.

- المركز الرابع 12.

ثانيا.. مسابقة وزارة الأوقاف الدولية:

- المركز الأول 18.

- المركز الثاني 14.

- المركز الثالث 10.

- المركز الرابع 6.

ثالثا.. المسابقات الدولية الأخرى المعتمدة:

- المركز الأول 12.

- المركز الثاني 8.

- المركز الثالث 6.

- المركز الرابع 4.

ويشترط في الطلاب الحاصلين على درجات الحافز أو الإعفاء من المصروفات ما يلي:

- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بأحد المعاهد الأزهرية.

- ألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية.

- ألا يكون الطالب راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.

- أن تكون نتائجهم نهائية ومعتمدة من إدارة تلك المسابقة.

- وحال حصول الطالب على أكثر من مركز من المراكز الأربعة الأولى في أكثر من مسابقة منصوص عليها تضاف له الدرجة الأعلى فقط من بين درجات هذه المسابقات.

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