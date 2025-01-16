"التعليم" تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل رسوم ومواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

وأوضحت الوزارة، أن رسوم التقدم للامتحانات تبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم إضافية للطلاب المقيدين الذين يتقدمون للامتحانات للمرة الأولى أو الثانية.

وأشارت الوزارة، إلى أن الطلاب المتقدمون للمرة الثالثة أو الرابعة، فتبلغ الرسوم الإضافية 210 جنيهات، ليصبح إجمالي الرسوم 410 جنيهات، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024 بشأن تحديد الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت الوزارة، مواعيد امتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025.

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