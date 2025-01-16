تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ووفد وكالة أنباء "كونا" الكويتية

كتب-عمرو صالح:

التقي المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مقر الهيئة بوفد إعلامي من وكالة الأنباء الكويتية " كونا " يترأسه نائب المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) محمد المناعي.

وبحسب بيان الهيئة بحث الشوربجي مع الوفد سبل التعاون والتنسيق الصحفي بين الوكالة ومكتبها في القاهرة، والمؤسسات الصحفية القومية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة أنباء الشرق الأوسط ) التي زارها الوفد الكويتي وأطلع على إمكاناتها الصحفية المتقدمة بإعتبارها أقدم الوكالات الصحفية العربية في الشرق الأوسط .

وأبدي المناعي شكره على حفاوة الاستقبال، و تطلعه للتعاون الصحفي، وفق المبادرة الطيبة من جانب الهيئة ، وتطلعه لتعاون مثمر بين الوكالتين، باعتبارهما عناوين عريضة للتعاون بين الشقيقتين مصر والكويت في قطاع الصحافة فضلا عن التعاون الايجابي مع منظومة الإعلام المصري التي تحظى بترحيب كويتي عبر عنه رئيس الوفد بكلمات طيبة .

ورحب الشوربجي، بهذه المبادرة الخلاقة، في إطار العلاقات الطيبة بين الشقيقتين مصر والكويت، مؤكدا ترحيبه التام بالتعاون بين الوكالتين ، وسائر المؤسسات الصحفية القومية .

ضم الوفد الكويتي كل من: عقاب القوبع نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية، عادل المسيليم مدير الشؤون الادارية، و محمد المطيري مدير مكتب (كونا) في القاهرة وهنوف القصاررئيس قسم العلاقات الدولية، ماجد السبيعي رئيس قسم المشتريات.

.شارك في اللقاء من أعضاء الهيئة أبرزهم: مروة السيسى الأمين العام للهيئة والكاتب الصحفي حمدي رزق مسؤول ملف التطوير المهني.