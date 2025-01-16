لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ووفد وكالة أنباء "كونا" الكويتية

05:00 ص الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ووفد وكالة أنباء كونا الكويتية (3)
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ووفد وكالة أنباء كونا الكويتية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

التقي المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مقر الهيئة بوفد إعلامي من وكالة الأنباء الكويتية " كونا " يترأسه نائب المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) محمد المناعي.

وبحسب بيان الهيئة بحث الشوربجي مع الوفد سبل التعاون والتنسيق الصحفي بين الوكالة ومكتبها في القاهرة، والمؤسسات الصحفية القومية، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة أنباء الشرق الأوسط ) التي زارها الوفد الكويتي وأطلع على إمكاناتها الصحفية المتقدمة بإعتبارها أقدم الوكالات الصحفية العربية في الشرق الأوسط .

وأبدي المناعي شكره على حفاوة الاستقبال، و تطلعه للتعاون الصحفي، وفق المبادرة الطيبة من جانب الهيئة ، وتطلعه لتعاون مثمر بين الوكالتين، باعتبارهما عناوين عريضة للتعاون بين الشقيقتين مصر والكويت في قطاع الصحافة فضلا عن التعاون الايجابي مع منظومة الإعلام المصري التي تحظى بترحيب كويتي عبر عنه رئيس الوفد بكلمات طيبة .

ورحب الشوربجي، بهذه المبادرة الخلاقة، في إطار العلاقات الطيبة بين الشقيقتين مصر والكويت، مؤكدا ترحيبه التام بالتعاون بين الوكالتين ، وسائر المؤسسات الصحفية القومية .

ضم الوفد الكويتي كل من: عقاب القوبع نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية، عادل المسيليم مدير الشؤون الادارية، و محمد المطيري مدير مكتب (كونا) في القاهرة وهنوف القصاررئيس قسم العلاقات الدولية، ماجد السبيعي رئيس قسم المشتريات.

.شارك في اللقاء من أعضاء الهيئة أبرزهم: مروة السيسى الأمين العام للهيئة والكاتب الصحفي حمدي رزق مسؤول ملف التطوير المهني.

المهندس عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة الوكالة الوطنية للصحافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 16-1-2025

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر