حدث ليلًا| بيان ثلاثي بشأن وقف إطلاق النار بغزة ومدبولي يستعرض سيناريوهات افتتاح المتحف الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان مشترك لمصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم ١٩ يناير ٢٠٢٥.

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السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

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مدبولي يستعرض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

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وزير التعليم يستعرض نظام البكالوريا مع أعضاء بمجلس النواب

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح نظام البكالوريا، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير مستقبل أفضل للطلاب.

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"القاهرة الإخبارية" تكشف بنود وقف إطلاق النار بغزة

كشف مصدر مصري مطلع، عن أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.

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مدبولي يستعرض خطة هيئة سلامة الغذاء "2023 - 2026"

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.

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القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد جديدة بقانون العمل.. تعرف عليها

وافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها مساء اليوم، على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦).

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تنفيذ المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة - صور

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة؛ بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.

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