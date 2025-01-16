طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: رياح وأمطار بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الأحوال الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

وأوضحت "الهيئة"، أن الـ6 أيام المقبلة، يسودها طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل شمالية، دافئ على جنوب سيناء والبلاد، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت أن حالة الطقس اليوم تشهد فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

وذكرت أن طقس اليوم الخميس يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ولفتت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس الجعة المقبلة، تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس الجمعة المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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