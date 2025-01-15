علي الدين هلال يكشف تأثير تولي ترامب رئاسة أمريكا على الأوضاع بالشرق الأوسط

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، مدى تأثير صعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الصعيدين الإقليمي والمصري.

وقال هلال خلال حواره لمصراوي ينشر لاحقا إن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وصعوده إلى سدة الحكم سيخلق العديد من التحديات الإقليمية العربية خاصة أنه يدعم التوسع الإسرائيلي في المنطقة وليس لديه أي حماس لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستشهدا بأحد تصريحاته التي أدلى بها خلال فترة الدعاية الانتخابية والتي قال فيها: إن إسرائيل حجمها صغير بمنطقة الشرق الأوسط متسائلا"كيف يمكن أن تتسع؟ " .

وتطرق هلال للحديث عن الشأن المصري ومدى تأثره بصعود ترامب للحكم وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي زار ترامب قبل الانتخابات الرئاسية لولايته السابقة ولاقت الزيارة مردودا إيجابيا من الجانب الأمريكي وظهر ذلك من خلال موقفهم تجاه سد النهضة.

وتابع هلال: في ولاية ترامب السابقة تدخلت الدبلوماسية الأميركية بالتعاون مع البنك الدولي ونجحت في وضع اتفاقية من شأنها أن تضمن حقوق مصر المائية و تحفظ أحقيتها في التشغيل بالتوافق مع أثيوبيا وفي توقيت توقيع الاتفاقية التي انعقدت بالولايات المتحدة لم يحضر وزير الخارجية الإثيوبي لتوقيع الاتفاقية رغم حضور وزير الخارجية المصري وممثلي البنك الدولي الأمر الذي اعتبره ترامب إساءة له من الجانب الإثيوبي ولن ينساها.

وأوضح هلال أن التعاون الشخصي من قبل ترامب مع مصر قد يحقق مصالح للدولة والمنطقة بأكملها لكن أعضاء حكومته لهم آراء وتوجهات مختلفة فعندما نجد تصريحاتهم وننظر إلى تاريخ كل منهم نجد أنهم ينظرون إلى مصالح دولهم فقط.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد مهام ولايته الثانية، يوم الأحد 26 يناير وسط حفل تنصيب دولي كبير.