متحدث الوزراء يكشف تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بأكتوبر

كتبت - داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي".

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مصنع السيارات، يؤكد توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص، والاهتمام بتدشين المصانع على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الدولة حريصة على تعميق المكون المحلي بشكل عام، وتصنيع السيارات بشكل خاص، مشيرًا إلى أن افتتاح اليوم خطوة هامة لصناعة السيارات، وذلك بمكون محلي تبلغ 45%.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات تدريجيا، بالإضافة إلى دعم الشركات العالمية للعمل بتصنيع سياراتها في مصر.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بجولة فى أرجاء مصنع تجميع سيارات ماركة "جيلي" داخل نطاق مصنع شركة "البافارية" لتصنيع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد افتتاحه، اليوم الأربعاء.

وخلال تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج بمصنع تجميع وإنتاج سيارات "جيلي" بمصنع "البافارية" بمدينة السادس من أكتوبر، أكد اهتمام الدولة بملف الصناعة، وخاصة صناعة السيارات.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية عملت على إتاحة المزيد من المحفزات وما يتعلق بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى هذه الصناعة الواعدة.

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