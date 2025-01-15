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أحمد موسى: مصر تساهم في إعادة إعمار غزة

10:59 م الأربعاء 15 يناير 2025

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي كان من أجل غزة، مؤكدا على أن مصر عملت من أجل دعم غزة، وإنجاز صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى ودخول المساعدات.

وأضاف أحمد موسى، في حلقة خاصة من مدينة بورتسودان بالسودان خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر ستبني وستعمر غزة من خلال شركاتنا، وستساهم في إعادة بناء البنية التحتية فى غزة، معلقا: "غزة انتهت وأصبحت مدمرة تماما".

وأردف: مستشفيات ومدارس ومحطات مياه غزة كلها دمرت .. أهل غزة يعيشون مأساة بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، سيتولى الحكم بداية من الاثنين القادم، مضيفا أنه لا أحد يعلم مستقبل الشرق الأوسط مع وصول ترامب للحكم.

وتابع: "ترامب يحب مجرم الحرب نتنياهو، ولابد من الاستعداد للقادم بعد تولي ترامب .. ترامب قد يعترف بالأراضي السورية المحتلة لدعم إسرائيل".

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