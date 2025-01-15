مرصد الأزهر يستقبل وفدا من مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع المخدرات والجريمة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الأربعاء، وفدًا من مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع المخدرات والجريمة، والذي ضم إلينا ريجاتشي هاي، رئيس قسم إفريقيا في فرع منع الإرهاب، وميرنا بو حبيب، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشار محمد فودة، مسؤول برامج شمال وغرب إفريقيا في فرع منع الإرهاب.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعرف على أنشطة المرصد واستكشاف فرص التعاون بين المرصد والمكتب الأممي.

في بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة رهام سلامة، عرضًا حول فكرة إنشاء المرصد وأبرز النتائج التي حققها، بالإضافة إلى آليات العمل المتبعة فيه.

كما تناولت مديرة المرصد مستجدات الوضع على صعيد تحركات التنظيمات الإرهابية في إفريقيا، وخصوصاً في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا. وأوضحت أن هذه المناطق شهدت تمدّدًا ملحوظًا في النشاط الإرهابي لتلك التنظيمات، مما أدى إلى دخول دول جديدة على خريطة الإرهاب في القارة الإفريقية.

وأكدت رهام سلامة أن المرصد يقوم بمتابعة دقيقة لتلك التطورات، حيث يعمب على تحليل كافة المعطيات من خلال إحصاءاته ليرصد مؤشرات العمليات والتحركات التي تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة الإرهابية في القارة.

من جهتها، أبدت إلينا ريجاتشي هاي إعجابها البالغ بفكرة وآلية عمل المرصد، معربةً عن تطلعها لتعزيز التعاون بين المرصد ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإرهاب والمخدرات والجريمة، بهدف توفير الحماية اللازمة ضد مخاطر انتشار الإرهاب والجريمة في القارة الإفريقية، كما أكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات المختصة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

في نهاية الزيارة، قام الوفد بجولة داخل وحدات المرصد، حيث قدم الدكتور علاء صلاح، مشرف وحدة رصد اللغات الإفريقية، عرضًا عن أحدث الإحصائيات التي أصدرها المرصد حول نشاط التنظيمات الإرهابية في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى جهود مكافحتها. بينما تناول الدكتور سيد عبد الهادي، مشرف وحدة رصد اللغة الإيطالية، متابعة الأنشطة المكثفة التي يقوم بها المرصد لرصد أوضاع اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، خاصة في قارة إفريقيا، حيث أسهم النشاط المتزايد للتنظيمات الإرهابية في حدوث موجات نزوح كبيرة، خاصة في مناطق غرب القارة.

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