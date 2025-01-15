60 ألف جنيه شهريًا.. وظائف متاحة باليونان حتى هذا الموعد- شروط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن فرص عمل جديدة تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية من شركة lykomitros اليونانية والتي تحتاج إلى 48 عامل.

أوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، أن فرص العمل المتاحة، كما يلي:

- 10 عمال لحام.

- 10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية.

- 4 مُشغل ماكينات voortmanv250، و esab flame.

- 20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية.

- 4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية.

وأوضح وزير العمل، أن فرص العمل المتاحة من سن 20 إلى 50 سن، لافتًا إلى أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين، وراتب 37 يورو يوميًا أي 1147 يورو شهريًا هو ما يعادل "60 ألف جنيه" ، وسكن خاص وتذاكر سفر إلى اليونان وتأمين صحي واجتماعي.

من جانبه، قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف حيث باب التقديم سيكون متاحًا حتى الإثنين المقبل، على الإيميل الخاص بالإدارة Labour@Labour.gov.eg.

وأشارت "أحمد"، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم على فرص العمل، كما يلي:

- شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة.

- لا تقل الخبرة عن سنتين.

- شهادة برنامج AutoCAD لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- يرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء اختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهنعقب الانتهاء من فترة التقديم المُقررة.

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