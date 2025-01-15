مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم صفقة وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر أمني مصري، أن مصر تدعو كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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