حدث في 8 ساعات| بنود وقف إطلاق النار بغزة والدين مادة مجموع من العام الدراسي المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أنه أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق، وعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليميةوفي مقدمتها "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"القاهرة الإخبارية" تكشف بنود وقف إطلاق النار بغزة

كشف مصدر مصري مطلع، عن أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.

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وزير التعليم: الدين مادة مجموع وهذه تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، وتأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".

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11 صورة.. رئيس الأركان يتفقد أنشطة تدريبية لقوات المظلات

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قوات المظلات؛ للوقوف على مستوى التدريب والاستعداد القتالي لمقاتلي القوات الخاصة.

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وزير التعليم: لا يوجد دور ثان في البكالوريا المصرية ولكن هناك فرص متعددة للامتحانات

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يكون هناك دور ثاني في نظام "البكالوريا المصرية"، إلا أن النظام يتيح للطلاب فرصًا متعددة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

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المسلماني يكشف الخريطة الجديدة لإذاعة القرآن الكريم: 32 من القراء والمراجعة مستمرة

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خاص| رئيس "جراحة القلب" بمركز مجدي يعقوب يكشف موعد التجارب الإكلينيكية لـ"الصمامات الطبيعية"

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تطوير تدوير المخلفات.. تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي وفدَ "بابيريوس" الأسترالية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدَ شركتَي بابيريوس أستراليا وبابيريوس إيجيبت؛ بهدف متابعة مستجدات التعاون المشترك والذي يهدف إلى تطوير منظومة تدوير المخلفات لمنتجات صديقة للبيئة.

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