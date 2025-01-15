"القاهرة الإخبارية" تكشف بنود وقف إطلاق النار بغزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري مطلع، عن أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، وفق قناة القاهرة الإخبارية، ملامح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما يلي:

- وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

- اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.

- الاتفاق يؤكد على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

- الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال.

- الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

- اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يؤكد على إعادة إعمار القطاع وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

- الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال.

- اتفاق وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

- المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ42 يومًا وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم بدون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال.

- اليوم السابع من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار بغزة تنسحب قوات الاحتلال كليًا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين.

- اليوم السابع من المرحلة الأولى يتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع الرشيد، ويتم البدء في عودة النازحين داخليا الى مناطق سكنهم.

- اليوم السابع من المرحلة الأولى تتاح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

- اليوم الـ22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.

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