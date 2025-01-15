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مصدر: انسحاب كُلي لقوات الاحتلال من شارع رشيد سابع أيام وقف إطلاق النار بغزة

08:05 م الأربعاء 15 يناير 2025

شارع الرشيد أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر أنه في اليوم السابع من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار بغزة تنسحب قوات الاحتلال كليًا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين.

وأضافت المصادر، أنه في اليوم السابع من المرحلة الأولى يتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع الرشيد، ويتم البدء في عودة النازحين داخليا الى مناطق سكنهم.

وأوضحت أيضًا أنه في اليوم السابع من المرحلة الأولى تتاح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

وتابعت: في اليوم الـ22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء.

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