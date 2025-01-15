مصدر: المرحلة الأولى لاتفاق غزة تسمح بعودة النازحين لمناطق الشمال خلال 42 يومًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري مطلع، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

وقال المصدر، إن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ42 يومًا وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم بدون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

اقرأ أيضا:

حبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه.. ننشر النص الكامل لقانون تجريم المراهنات الإلكترونية

الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة

وزير التعليم: الدين مادة مجموع وهذه تفاصيل نظام البكالوريا الجديد