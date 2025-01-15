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مصدر: المرحلة الأولى لاتفاق غزة تسمح بعودة النازحين لمناطق الشمال خلال 42 يومًا

07:58 م الأربعاء 15 يناير 2025

عودة نازحين إلى منازلهم أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري مطلع، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

وقال المصدر، إن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ42 يومًا وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم بدون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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