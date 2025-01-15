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وقف إطلاق النار بغزة| فتح المعابر والسماح بحركة السكان ونقل البضائع

07:55 م الأربعاء 15 يناير 2025

قطاع غزة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يؤكد على إعادة إعمار القطاع وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

وقال: إن الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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