تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.. تفاصيل وقف إطلاق بقطاع غزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وأضافت المصدر، أن اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.

وأوضحت أن الاتفاق يؤكد على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال.

وتابع: الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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