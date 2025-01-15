لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.. تفاصيل وقف إطلاق بقطاع غزة

07:36 م الأربعاء 15 يناير 2025

اتفاق وقف إطلاق النار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وأضافت المصدر، أن اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.

وأوضحت أن الاتفاق يؤكد على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال.

وتابع: الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

اقرأ أيضا:

حبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه.. ننشر النص الكامل لقانون تجريم المراهنات الإلكترونية

الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة

اتفاق وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قطاع غزة صفقة غزة صفقة تبادل الأسرى إسرائيل قوات جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمين الفتوى يوضح حكم البيع والشراء "أون لاين" - فيديو

إعلان

إعلان

رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر