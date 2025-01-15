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مصدر: التوصل لاتفاق ينهي معاناة شعب غزة.. وبيان مشترك بعد قليل

07:11 م الأربعاء 15 يناير 2025

وزارة الخارجية المصرية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إصدار بيان مشترك بعد قليل.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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