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تنفيذ المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة - صور

05:21 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
  • عرض 10 صورة
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  • عرض 10 صورة
    تشجير الطريق الدائري أعلى 3 مناطق بالجيزة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة؛ بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.

وأشار "النجار"، إلى أنه تم البدء في أعمال تشجير الطريق الدائري بنطاق المحافظة بمناطق المريوطية وتقاطع الدائري مع محور عمرو بن العاص ومثلثة طريق اللبيني وذلك بنطاق أحياء الطالبية والهرم، مشيرًا إلى أنه تم اختيار عدة مواقع على الطريق الدائري تصلح للتشجير، وأنه روعي اختيار نوعيات من الأشجار لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه لترشيد الاستهلاك.

و أوضح محافظ الجيزة، أن الأعمال تمت من خلال فرق العمل بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة ومديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأحياء الطالبية والهرم وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.

وأكد النجار، أن مبادرة التشجير تهدف إلى إضفاء الطابع الجمالي وتحسين الصورة البصرية للطريق الدائري؛ استكمالًا لما يشهده من أعمال تطوير وتجميل واسعة كأحد المحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

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تشجير الطريق الدائري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مبادرة زراعة 100مليون شجرة محافظة الجيزة
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