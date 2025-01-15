وزير العمل: توفير كراسي متحركة لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء عن توفير كراسي مُتحركة لذوي الإعاقة المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات لمساعدتهم في الحصول على الخدمات بشكل سهل وسريع.

ووجه جبران مديريات العمل باستقبال ذوي الهمم،المحتاجين لكرسي مُتحرك، بشكل لائق وكريم ،وتوفير هذا الكرسي لهم ، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها"،لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع .

وقال "الوزير" إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير ودعم ذوي الإعاقة،في إنهاء طلباتهم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لهم ،والتعامل معهم بشكل لائق، وكذلك دمجهم في سوق العمل.