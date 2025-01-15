تطوير تدوير المخلفات.. تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي وفدَ "بابيريوس" الأسترالية

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدَ شركتَي بابيريوس أستراليا وبابيريوس إيجيبت؛ بهدف متابعة مستجدات التعاون المشترك والذي يهدف إلى تطوير منظومة تدوير المخلفات لمنتجات صديقة للبيئة.

جاء ذلك بديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار صلاح إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء التعاون القائم بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس الأسترالية، والذي تم في إطاره افتتاح المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في شهر أكتوبر الماضي، والذي يعد أحد أوجه ما تقوم به الوزارة من الجهود للمشاركة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى مخرجات صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وهو ما يتم بالفعل في هذا المجمع الصناعي.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من خط الإنتاج الأوتوماتيكي المتكامل لإنتاج العبوات الكرتونية تبلغ (٦٠) مليون عبوة كرتونية سنويًّا، ويشتمل خط الإنتاج على (٦) خزانات وماكينة مفتتات ومنعمات وفرن تجفيف ومكابس، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى (٥٠) ألف طن من مخلفات زراعات الموز.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون مع "بابيريوس" يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة وشركاتها التابعة والمتمثلة في الحرص على استخدام التكنولوجيا وكل النظريات والعلوم الحديثة؛ لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التعاون مع مختلف الشركات المحلية والعالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، وتهدف وزارة الإنتاج الحربي إلى تصنيع مكونات خطوط الإنتاج وتسويقها بالتعاون مع شركة بابيريوس لصالح السوق المحلية، والتصدير لدول إفريقيا والمنطقة العربية.

وأوضح المهندس علاء الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة "بابيروس" الأسترالية، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يحقق عائدًا بيئيًّا واقتصاديًّا مهمًّا؛ حيث يسهم المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز في استبدال (10) آلاف طن من منتجات البلاستيك سنويًّا، مشيرًا إلى أن الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها المزارعون للتخلص من مخلفات أشجار الموز كانت إما حرقها وإما التخلص منها بإلقائها في المصارف والطرقات أو تصنيع سماد صناعي يضر البيئة، مضيفًا أن "بابيريوس" وجدت في مخلفات أشجار الموز كنزًا كبيرًا؛ حيث تعمل على إعادة تدوير تلك المخلفات وتصنيع العديد من المنتجات، مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والعبوات الكرتونية وأدوات التغليف والتعبئة، إلى جانب إنتاج السماد العضوي والمخصبات.

وأشاد الجوهري بدور وزارة الإنتاج الحربي بالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز جهود التنمية المستدامة بمصر؛ بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية المحليين والعالميين؛ وعلى رأسهم شركات القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بالتعاون مع "الإنتاج الحربي"، نظراً لما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية هائلة وكوادر بشرية متميزة.

جدير بالذكر أن مصر تقوم بزراعة (١٢٠) ألف فدان من الموز كزراعة مستدامة، ينتــج عنها (١٢) مليون طن مخلفات سنويًّا، والتي تنتج نحو (٨) ملايين طن غازات ضارة، إذا لم يتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات.