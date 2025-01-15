الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا شديدا للمواطنين بشأن حالة الطقس.

وقالت الهيئة: يوجد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وهذه الشبورة ستتواجد يومي الخميس والجمعة.

وتابعت الهيئة: "يجب على المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة خاصة على الطرق الصحراوية القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية"

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