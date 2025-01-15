لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"شعاع": دورنا قراءة كل أنواع عدادات الكهرباء.. ولا نتعامل ماليًّا مع المواطنين

03:43 م الأربعاء 15 يناير 2025

عدادات الكهرباء الكارت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح:

قالت شركة شعاع للخدمات العامة، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريًّا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن دورها يقتصر على قراءة كل أنواع عدادات الكهرباء فقط، وغير مسموح بأي تعامل مالي بين موظفي الشركة والمواطنين.

وتتلقى الشركة البلاغات من مختلف أنحاء الجمهورية عن أي من موظفيها من الكشافين، يطلب أي مبالغ مالية من أي مشترك لأي سبب كان، وإرسال شكوى إلى الشركة عبر خدمة واتس آب على رقم 01120313831 على مدار الساعة.

وتؤكد الشركة أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع"، ولديه كارنيه تحقيق شخصية، وصورة شخصية للموظف.

وتهيب الشركة، حسب بيانها، بأن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع، لا يتم تحصيل مقابل مالي من المواطنين نهائيًّا على هذه الخدمة، والشركة غير مسؤولة عن أي شخص ينتحل صفة "كشاف شعاع"، ويقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المشترك.

عدادات الكهرباء الخدمات العامة العدادات مسبوقة الدفع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي".. مدبولي: خطوة مهمة في مسيرتنا

إعلان

إعلان

أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي