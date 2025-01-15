"شعاع": دورنا قراءة كل أنواع عدادات الكهرباء.. ولا نتعامل ماليًّا مع المواطنين

كتب- محمد صلاح:

قالت شركة شعاع للخدمات العامة، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريًّا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن دورها يقتصر على قراءة كل أنواع عدادات الكهرباء فقط، وغير مسموح بأي تعامل مالي بين موظفي الشركة والمواطنين.

وتتلقى الشركة البلاغات من مختلف أنحاء الجمهورية عن أي من موظفيها من الكشافين، يطلب أي مبالغ مالية من أي مشترك لأي سبب كان، وإرسال شكوى إلى الشركة عبر خدمة واتس آب على رقم 01120313831 على مدار الساعة.

وتؤكد الشركة أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع"، ولديه كارنيه تحقيق شخصية، وصورة شخصية للموظف.

وتهيب الشركة، حسب بيانها، بأن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع، لا يتم تحصيل مقابل مالي من المواطنين نهائيًّا على هذه الخدمة، والشركة غير مسؤولة عن أي شخص ينتحل صفة "كشاف شعاع"، ويقوم بتحصيل أي مبالغ مالية من المشترك.