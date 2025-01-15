وزارة التموين : افتتاح أسواق اليوم الواحد بسوهاج للمرة الثانية على التوالي

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وافتتحت محافظة سوهاج اليوم للمرة الثانية على التوالي فعاليات “أسواق اليوم الواحد” التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ، في إطار بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” على مستوى محافظات الجمهورية .

وأوضح وزير التموين - في بيان له اليوم-أن المبادرة ستشهد توسعًا أكبر في الفترة المقبلة لتشمل جميع المحافظات، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ولضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا .

وأضاف الوزير، إن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” تأتي كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستقرار في الأسواق ومواجهة تقلبات الأسعار ،وتعتزم الوزارة بالتعاون مع المحافظات تعميم هذه الأسواق بشكل منتظم لضمان وصول الدعم إلى مختلف الفئات المجتمعية.

من جانبه، قال سامح توني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتخفيف العبء على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .

وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بالمبادرة ، وأشادوا بتوافر السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق ،وقال أحد المواطنين: “الأسواق دي خطوة ممتازة بتساعدنا نوفر احتياجاتنا الأساسية بأسعار مناسبة جدًا، وكمان الجودة كويسة " فيما أضاف آخر: “إحنا محتاجين مبادرات زي دي تكون موجودة بشكل مستمر في كل المراكز " .

