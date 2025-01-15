"حياة كريمة": التعليم وتوفير الرعاية أهم محاور مبادرة "قرية كريمة للطفل"

القاهرة- أ ش أ:

أكدت استشاري التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة "حياة كريمة" منال شاهين، أن أحد أهم الأهداف الرئيسية لمبادرة "قرية كريمة للطفل"، هي توفير الرعاية الكاملة وخاصة قضايا التعليم نظرا لأن الأطفال هم مستقبل مصر وأملها.

وقالت استشاري التخطيط بـ"حياة كريمة" - في لقاء مع قناة "النيل" للأخبار اليوم الأربعاء - "إنه في حين يتم العمل على قضايا الطفل كمحور استراتيجي، يتم العمل أيضا على محاور تنمية متكاملة في المجتمع المحيط به، مثل التمكين الاقتصادي والحد من المظاهر السلبية والعنف"، لافتة إلى أن المؤسسة بتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات والمتطوعين بجميع القرى، قادرة على العمل على هذا المحور كون الطفل هو القيادة الشبابية المستقبلية.

وأشارت إلى أن أهم اهتمامات المؤسسة فيما يتعلق بالطفل هي التعليم، والاهتمام بالانضمام للمنظومة التعليمية للقضاء على عمالة الأطفال، والعمل على رفع الثقافة والوعي المجتمعي بأهمية التعليم، إلى جانب تعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي للمجتمع المحيط.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت مبادرة "قرية كريمة للطفل" بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية لدعم الأطفال.