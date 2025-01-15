26 يناير.. الثقافة تطلق "ملتقى مواهب مصر الأول" بالمنيا عاصمة الثقافة المصرية

كتب- محمد شاكر:

تنطلق فعاليات "ملتقى مواهب مصر الأول" بمحافظة المنيا، عاصمة الثقافة المصرية، يوم الأحد 26 يناير الحالي، ويستمر لمدة أربعة أيام.

الملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتفتتح فعالياته بمسرح مجمع القوات المسلحة بالمنيا، ويشهد إجراء اختبارات أولية للموهوبين من محافظات مصر كافة، حيث تم اختيار اثنين من الموهوبين من كل محافظة في مجالات: المسرح، الأداء الحركي، الموسيقى (عزف وغناء)، الفنون التشكيلية (الرسم والحرف البيئية)، والأدب (الشعر والقصة).

وتُجرى الاختبارات علي أيدي نخبة من الخبراء المتخصصين لاختيار المواهب المتميزة في كل فرع ثقافي، وتختتم الفعاليات بإقامة حفل لتوزيع الجوائز على الفائزين.

الملتقى يقدم من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مكثفة بمحافظة المنيا، عقب إعلان اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2025، خلال الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر.

اقرأ أيضا:

25 صورة من حفل زفاف نجل زاهي حواس.. بحضور الوزراء والمشاهير والنجوم

وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب كانت 9%.. وإذا حضر الطالب يغيب المعلم

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: شبورة ضبابية وأمطار