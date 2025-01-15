قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور هشام بدر نائباً لرئيس هيئة الشراء الموحد

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بتجديد الثقة في الدكتور هشام بدر، نائباً لرئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدرجة نائب وزير، وهو المنصب الذي تولاه قبل عام.

يمتلك الدكتور هشام بدر، خبرة في قطاع الدواء تمتد لأكثر من 28 عاما، في قطاع الصناعات الدوائية، عمل خلالها في العديد من شركات الأدوية متعددة الجنسيات في مجال المبيعات والتسويق منها.

وفي وقت سابق، صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيسا للهيئة المصرية للشراء الموحد بدرجة وزير، خلفا للواء طبيب بهاء الدين زيدان.

الدكتور هشام ستيت، كان يشغل العديد من المناصب، أبرزها نائبا لرئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين، وقبلها تولى العديد من المناصب القيادية أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة الجمهورية للأدوية.