24 صورة.. "سوبرجيت" تطرح أسطول حافلات لخدمة جمهور الركاب ""داخلي وخارجي"

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، عبر بيان لها اليوم الأربعاء، تقديم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، إحدى شركات وزارة النقل، خدمات نقل الركاب الخارجية والدخلية، لمختلف المحافظات؛ عبر أسطول من الحافلات المتميزة، وامتلاكها العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وتمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا؛ بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

ونوهت الشركة بأنه يتم نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية، وَفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة.

وتم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة؛ كالتالي:

1- القاهرة/ قنا- أرمنت/ إسنا

ميعاد: 9:45 مساء ذهاب

ميعاد: 8:00 مساء عودة

2- القاهرة/ أسوان

ميعاد: 8:45 مساء ذهاب

ميعاد: 6:00 مساء عودة

3- المنصورة/ الزقازيق -الطور/ شرم الشيخ

ميعاد: 8:30 مساء ذهاب

ميعاد: 10:00 مساء عودة

4- الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح

ذهاب 7:15 صباحًا

عودة 4:45 عصرًا

5- القاهرة/ العلمين/ مرسى مطروح

ذهاب: 7:45 صباحًا

2:00 ظهرًا

5:45 عصرًا

1.25 بعد منتصف الليل

عودة: 2.00 ظهرًا

5.00 مساء

قسم السياحة بالشركة:

وأفادت الشركة أنه تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، وسيتم توصيل العميل إلى الفندق، وبالإضافة إلى الحجز عن طريق الفندق في العودة.

رحلات العمرة

وتوفر الشركة لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بـ(مكة- المدينة المنورة)؛ حيث يشمل البرنامج:

1. الطيران: سعودى ومصر للطيران (القاهرة/ المدينة- جدة/ القاهرة) أو (القاهرة/ جدة- المدينة/ القاهرة).

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأوتوبيسات حديثة.

3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

4. رسوم التأشيرة.

5. باركود وزارة السياحة.

6. توفير مشرف مرافق ذي خبرة عالية.

وقالت الشركة إن الحجز و الاستعلام، عبر الرقم التالي: 19157.