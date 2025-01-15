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طلب إحاطة بشأن استمرار قرار وقف القبول في برامج التعليم المدمج

01:51 م الأربعاء 15 يناير 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استمرار قرار وقف القبول في برامج التعليم المدمج.


وقال حسين: "هناك حالة من القلق تسود الأوساط الأكاديمية نتيجة لهذا القرار، ويتطلب الوضع الحالي من الحكومة توضيح ما تم التوصل إليه من تعديلات مقترحة على النظام، بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل بشكل فعّال وسريع".


وأضاف: "يمثل التعليم المدمج والمفتوح أحد المصادر المهمة للدخل في الجامعات، حيث يوفر فرصًا تعليمية مرنة تتناسب مع احتياجات الطلاب والعاملين. كما يسهم هذا النظام في توسيع قاعدة التعليم العالي، مما يعزز فرص الطلاب في سوق العمل".


وتساءل حسين عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لتطوير نظام التعليم المدمج، مشددًا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التعديلات المقترحة.


وطالب حسين بأن تتم دراسة هذه التعديلات بعناية، ومناقشتها مع مجلس النواب بشكل عاجل، مؤكدًا أن هذا التشريع سيمثل خطوة حاسمة لضمان تحقيق التغييرات المطلوبة التي تصب في مصلحة الطلاب والجامعات.


واختتم حديثه قائلًا: "يمثل التعليم المدمج فرصة كبيرة لتعزيز جودة التعليم العالي في مصر، ويجب استغلال هذه الفرصة بفعالية لضمان مستقبل مشرق للطلاب والجامعات".

مجلس النواب الدكتور هشام حسين برامج التعليم المدمج
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