طلب إحاطة في البرلمان يحذر من انتشار الترويج للأدوية مجهولة المصدر

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن ضرورة إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الأدوية مجهولة المصدر.

وأشار النائب إلى الانتشار الملحوظ للأدوية مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، خصوصًا وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن هذه الأصناف من الأدوية قد تشكل خطرًا صحيًا جسيمًا.

وأكد أبو العلا أن صرف أي دواء دون إشراف طبي قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على الصحة العامة، خاصة أن علاج الأمراض يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية.

وأوضح النائب أن أغلب هذه الأدوية، التي تشهد انتشارًا واسعًا، ترتبط بالنحافة والتجميل وغيرها من الأغراض، ولا أحد يعلم مصدرها أو مكوناتها، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لمواجهة هذا الخطر.

ودعا الدكتور أيمن أبو العلا وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، إلى تنظيم حملات توعوية على كافة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، للتصدي لمخاطر الأدوية مجهولة المصدر، والتوعية بضرورة الالتزام بالوصفات الطبية المعتمدة.