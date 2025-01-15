11 صورة.. رئيس الأركان يتفقد أنشطة تدريبية لقوات المظلات

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قوات المظلات؛ للوقوف على مستوى التدريب والاستعداد القتالي لمقاتلي القوات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كل الأنشطة التدريبية لرجال القوات المسلحة.

وبدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عدد من ميادين التدريب التخصصية، شاهد خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية، عكست مدى ما يتمتع به رجال المظلات من مهارات ميدانية واحترافية في تنفيذ كل المهام.

وناقش الفريق أحمد خليفة عددًا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم مهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة ومدى قدرتهم على الاستفادة من تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي؛ بما يتناسب مع طبيعة عملهم.

وتعاهد رجال المظلات بأن يبذلوا أقصى جهد في التدريب ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي.

وألقى اللواء أح.أحمد زكي أحمد، قائد قوات المظلات، كلمة أكد خلالها أن رجال المظلات يعملون بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية لتنفيذ كل المهام التي تُسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن التدريب الجاد هو أحد العناصر الرئيسية لبناء القدرة القتالية للقوات المسلحة والتي تمكنها من تنفيذ المهام الرئيسية المكلفة بها بكفاءة واقتدار، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية ومستوى تدريب راقٍ لرجال المظلات، وطالبهم بمواصلة الارتقاء بالمستويات التدريبية؛ للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي.

وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.