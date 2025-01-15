"المستشفيات التعليمية" تُطلق برنامجًا توعويًا لتكثيف الثقافة الصحية الغذائية

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برنامج التوعية الخاص بالمطبخ التعليمي، بإشراف وتنظيم المعهد القومي للتغذية، بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية التغذية الصحية السليمة وتأثيرها في تقليل مضاعفات الأمراض.

يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني والختامي للمؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت عنوان (السمنة.. من الطب إلى المجتمع). وقد شهد اليوم الثاني عدة جلسات علمية وبحثية وورش عمل، تستهدف استعراض الأمراض الناتجة عن السمنة ومخاطرها وأضرارها على صحة الفرد والمجتمع، ومناقشة الحلول والرؤى الحديثة للتصدي لهذه المشكلة، بما يساهم في توفير حياة صحية آمنة ومتكاملة للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر هذا العام استهدف اختيار موضوع السمنة لمناقشة كافة جوانبه، كضرورة حتمية للتصدي لهذه المشكلة، موضحًا أن السمنة تمثل عبئًا صحيًا وماديًا ونفسيًا على المريض والوسط المحيط به، وكذلك تأثيرها المتزايد على المجتمع ككل وتقليل نسبة العمل والإنتاج، مما يضر بوضوح بسوق العمل في مختلف المجالات، مثمنًا جهود الهيئة في أنها وضعت على عاتقها التكامل مع المبادرات الرئاسية وما تطرحه من تكليفات للنهوض بصحة المواطن المصري، ومن هذا المنطلق تم اختيار السمنة ومضاعفاتها لتكون عنوانًا للمؤتمر.

وأضاف في بيان اليوم، أن الهيئة كمؤسسة طبية تقدم الخدمة الطبية من منطلق بحثي وتدريبي، وتحرص دائمًا على أن تكون المؤتمرات الطبية والعلمية التي تنظمها ناجحة وفعالة في الوصول إلى حلول مبتكرة لما تتناوله من موضوعات طبية مختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المؤتمر هذا العام ناقش في جلساته العلمية وورش العمل تأثير السمنة وعلاقتها بالأمراض المزمنة مثل السكري والكلى والقلب وأمراض المفاصل والعظام وخطورتها في زيادة تأثير مضاعفات هذه الأمراض.

شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم اسم فني التمريض صلاح صفوت، الذي وافته المنية أثناء قيامه بأداء عمله بمعهد القلب القومي، فيما تم تكريم الفائزين في مسابقة النشر الدولي، التي نظمتها الهيئة من خلال مركز دعم الباحثين بالهيئة للعام الثاني على التوالي، وتم منح المراكز الثلاثة الأولى جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه تقديرًا لإسهاماتهم ودعمًا للبحث العلمي بالهيئة، كما تم تكريم أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وبعض رؤساء اللجان الاستشارية العليا بالهيئة نظرًا لما بذلوه من جهد دؤوب لتطوير نظم العمل.