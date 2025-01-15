وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تغييرات لرؤساء ونواب أجهزة المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تغييرات لرؤساء بعض أجهزة المدن الجديدة.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس محمد السيد عبدالمقصود موسى، الإشراف على جهازى تنمية مدينتى (العبور – بدر)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة بدر.

أما المهندس بسام محمد الشيخ عبدالوهاب، فيتولى العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشروق، وكذلك المهندس أحمد محمد نمور إسماعيل، نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

كما نص القرار على أن يتولى المهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسام حسني محمد أبوالعلا، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومحمد عمرو بن العاص حسن، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

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