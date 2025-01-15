أطفال أتوبيس الفن الجميل في جولة بدار الكتب والجمعية الجغرافية (صور)

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كتب- محمد شاكر:

يواصل أتوبيس الفن الجميل، جولاته الميدانية للأطفال خلال شهر يناير الحالي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الجولات زيارة عدد من أطفال المركز النموذجي للمكفوفين، لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، احتفالا باليوم العالمي للغة برايل، بحضور د. أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الدار، د. أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، د.حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. چيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل.

استهلت الفعاليات بتفقد الحضور معرض نتاج الورش الفنية والحرفية المقدمة لذوي الهمم، أعقب ذلك لقاء بمشاركة د. مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، ونبيلة عبد الفتاح، مدير المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.

وفي كلمته رحب د. مينا رمزي بالحضور، موضحا دور الدولة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة واتجاهها بإنشاء قاعات خاصة للمكفوفين وضعاف البصر، مزودة بالكتب المسموعة، والمطبوعة بطريقة برايل.

من ناحيتها، تحدثت د. حنان موسى عن دور وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة في رعاية ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.

وأعربت "موسى" عن سعادتها للمشاركة في ذلك اللقاء الذي شهد الكثير من المواهب الفنية من ذوي الهمم في المجالات المختلفة.

بدورها قدمت مدير المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، نبذة مختصرة عن دور المركز وتاريخ إنشائه وأنشطته المختلفة.

واختتم اليوم بجولة تفقدية داخل الدار شملت قاعات المكفوفين، والمعامل المزودة بأجهزة تعمل بطريقة برايل، بجانب الاستماع الى عدد من الكتب المسموعة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما شهد متحف الأنثروبولوجي التابع للجمعية الجغرافية المصرية، زيارة لعدد من أطفال المعاهد الأزهرية بمنطقة الجيزة.

وبرفقة علي شرف، مدير المتحف، تعرف الأطفال على تاريخ الجمعية التي تعد أقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين.

كما استمتع الأطفال بمشاهدة مقتنيات المتحف المعبرة عن التراث المصري وعاداته وتقاليده، والموجودة داخل قاعاته المتعددة ومنها: قاعة الهوايات والتقاليد المصرية، والقاعة الثانية التي تضم مجموعة من المنشورات الحديثة، وتماثيل بأزياء تقليدية من أقاليم مصر المختلفة، والقاعة الثالثة التي تحتوي على حيوانات محنطة وأدوات الصيد وقطع أخرى ترجع لبعثات الجمعية، وأخيرا قاعة قناة السويس، المهداة للجمعية من قِبل شركة قناة السويس، وتشتمل على خرائط وماكيتات لنقاط العمل في القناة.

واختتمت الجولة بتنفيذ ورشة فنية تضمنت تصميم لوحات مستوحاة من التراث تدريب سارة علي.

جاءت الأنشطة ضمن برنامج جولات مميز لأتوبيس الفن الجميل، أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال خلال شهر يناير الحالي.

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