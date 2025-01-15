وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى السودان بتوجيهات من الرئيس السيسي

كتب- محمد فتحي:

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح الأربعاء، إلى مدينة بورسودان في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان، إذ تأتي هذه الزيارة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية والهجرة سلسلة من اللقاءات مع كبار ‎ المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان الشقيق.