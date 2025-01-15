لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى السودان بتوجيهات من الرئيس السيسي

09:25 ص الأربعاء 15 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح الأربعاء، إلى مدينة بورسودان في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان، إذ تأتي هذه الزيارة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية والهجرة سلسلة من اللقاءات مع كبار ‎ المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان الشقيق.

الدكتور بدر عبد العاطي السوادن الرئيس السيسي وزير الخارجية في السودان السوادن اليوم وزير الخارجية والهجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي